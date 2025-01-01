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Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 01.01.2025 16:56
  • Giriş: 01.01.2025 16:56
  • Güncelleme: 01.01.2025 16:56
Kaynak: İHA
Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü


Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. İdmanda koordinasyon, 5’e 2 oyun, taktik ve duran top çalışması yapıldı.
Yeşil-mavili ekip, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Beşiktaş’ı konuk edecek.

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