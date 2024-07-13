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Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut'u kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Ajans Haberleri
  • 13.07.2024 20:50
  • Giriş: 13.07.2024 20:50
  • Güncelleme: 13.07.2024 20:50
Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut'u kiraladı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Emrecan'ın takımın Slovenya kampına katılacağı vurgulanan açıklamada, "21 yaşındaki kanat oyuncusu Emrecan Bulut, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini kiralık olarak 1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacaktır. Yeni transferimiz Emrecan Bulut'a 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Emrecan Bulut, geçen sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçirmişti.

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