Çaykur Rizespor – Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanı sürerken, Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor’un sahaya çıkacağı karşılaşma futbolseverlerin gündemine oturdu. “Çaykur Rizespor maçı ne zaman?”, “Ziraat Türkiye Kupası Rizespor maçı hangi kanalda?” ve “Çaykur Rizespor – Beyoğlu Yeni Çarşı maçı canlı izle” aramaları, maç günü yaklaşırken merak ediliyor.

ÇAYKUR RİZESPOR – BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması (Grup Eleme) kapsamında oynanacak olan Çaykur Rizespor – Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. maçı, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 18.00’de başlayacak.

Mücadele, Rize’de bulunan Çaykur Didi Stadyumunda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR – BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar için yayın bilgisi netleşti. Çaykur Rizespor – Beyoğlu Yeni Çarşı maçı, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEM KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan hakem ve görevli listesi şu şekilde:

Görev İsim Hakem Burak Demirkıran 1. Yardımcı Hakem Murat Şener 2. Yardımcı Hakem Emrah Türkyılmaz Dördüncü Hakem Yusuf Ziya Gündüz Gözlemci Ali Şahan Temsilci Ferzende Emre Temsilci Ramazan Eniş

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP PUAN DURUMU

Grup aşamasında oynanan ilk iki maçın ardından oluşan puan durumu, gruptaki rekabetin ne kadar dengeli olduğunu gösteriyor.

Sıra Takım O G B M P 1 Beşiktaş A.Ş. 2 2 0 0 6 2 Çaykur Rizespor A.Ş. 2 1 0 1 3 3 Kocaelispor 2 1 0 1 3 4 Erzurumspor FK 2 1 0 1 3 5 Fenerbahçe A.Ş. 2 1 0 1 3 6 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 2 1 0 1 3 7 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. 2 1 0 1 3 8 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. 2 0 0 2 0

MAÇ ÖNCESİ GENEL DEĞERLENDİRME

Çaykur Rizespor, grupta oynadığı iki maçın ardından 3 puanla üst sıralarda yer alıyor ve evinde oynayacağı bu karşılaşmayı kazanarak grup iddiasını güçlendirmek istiyor.

Henüz puanla tanışamayan Beyoğlu Yeni Çarşı ise güçlü rakibi karşısında alacağı sürpriz bir sonuçla gruptaki dengeleri değiştirmeyi hedefliyor.

Çaykur Rizespor – Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hangi gün oynanacak?

Karşılaşma, 3 Şubat 2026 Salı günü oynanacak.

Çaykur Rizespor – Beyoğlu Yeni Çarşı maçı saat kaçta başlayacak?

Maç saat 18.00’de başlayacak.

Çaykur Rizespor – Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hangi kanalda?

Mücadele, A Spor’dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Çaykur Rizespor – Beyoğlu Yeni Çarşı maçı, Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması’nda grubun kaderini etkileyebilecek önemli karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor. 3 Şubat 2026 Salı günü saat 18.00’de Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Rizespor’un evindeki performansı ve grubun üst sıralarındaki yarış, maçın önemini daha da artırıyor.