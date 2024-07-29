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Çaykur Rizespor, Bosna Hersekli futbolcu Muhamed Buljubasic'i transfer etti

Ajans Haberleri
  • 29.07.2024 14:14
  • Giriş: 29.07.2024 14:14
  • Güncelleme: 29.07.2024 14:14
Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, Bosna Hersekli futbolcu Muhamed Buljubasic'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Muhamed Buljubasic'i kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "20 yaşındaki orta saha oyuncusu, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Yeni transferimiz Buljubasic'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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