Çaykur Rizespor'da bir dönem sona erdi

Süper Lig'de Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kayserispor maçından sonra yaptığı açıklamada istifa ettiğini açıkladı. Palut açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Artık geldiğimiz an itibarıyla hayatım boyunca bir görevde geri adım atmak hiç tarzım değil ama bu takıma yeni bir ses lazım. Bu takıma yeni dokunuşlar lazım. Belki başka başka oyuncuların sırtını daha sevgiyle okşamak lazım. Burada geçirdiğim her gün için vicdanım rahat ama bu takımın yeni bir nefese ihtiyacı var.

Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Bütün sorumluluk benim üzerimde. Kulübümüzün yöneticilerine ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Kalbini kırdığım insanlar haklarını helal etsinler. Kulüpten müsade almadan bu açıklamayı yapıyorum. Herkese teşekkür ediyorum"