Çaykur Rizespor'da, İkas Eyüpspor maçının hazırlıkları başladı

Ajans Haberleri
  • 08.12.2025 23:11
  • Giriş: 08.12.2025 23:11
  • Güncelleme: 08.12.2025 23:11
Kaynak: AA
RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 16.haftasında 13 Aralık Cumartesi günü sahasında İkas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları yapan Karadeniz ekibi, geniş alanda oyunla antrenmanı sürdürdü.

Taktik çalışan oyuncular, 4'e 4 çift kale maçlarla idmanı tamamladı.

