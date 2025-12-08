Çaykur Rizespor'da, İkas Eyüpspor maçının hazırlıkları başladı
Kaynak: AA
RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 16.haftasında 13 Aralık Cumartesi günü sahasında İkas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve pas çalışması gerçekleştirdi.
Gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları yapan Karadeniz ekibi, geniş alanda oyunla antrenmanı sürdürdü.
Taktik çalışan oyuncular, 4'e 4 çift kale maçlarla idmanı tamamladı.