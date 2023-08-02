Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları sürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, transferinde sona yaklaşılan oyuncular olduğunu, en kısa sürede takımın doğru isimlerle anlaşacağını söyledi.

Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri ilk günden beri oyuncu belirleme konusunda yoğun çalışma içinde oldukları belirtti.

Bazen son dakika pürüzleri ya da çeşitli faktörler dolayısıyla istedikleri transferleri yapamadıklarını vurgulayan Palut, "Biz şu anda bir panik durumuna geçersek üst üste hatalar yapabiliriz. Onun için biz hata yapmak istemiyoruz. Geç oldu doğru, geç olacak doğru ama biz buraya iyi oyuncular alarak desteklemek istiyoruz. Çünkü bu kulüp, çok yoğun futbolcuların gelip gittiği bir takım. Biz de buraya doğru oyuncularla destek vermek istiyoruz." dedi.

Palut, çalışmaların sürdüğünün altını çizerek, "Transferinde sona yaklaşılan oyuncular var. En kısa sürede takımımız doğru isimlerle anlaşacaktır." diye konuştu.