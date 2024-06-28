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Çaykur Rizespor, Erzurum’da yeni sezon hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da başladı.

Ajans Haberleri
  • 28.06.2024 15:32
  • Giriş: 28.06.2024 15:32
  • Güncelleme: 28.06.2024 15:32
Kaynak: İHA
Çaykur Rizespor, Erzurum’da yeni sezon hazırlıklarına başladı

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde başlayan hazırlıklar, 5 Temmuz’da sona erecek.

Yeşil-mavili ekibin yeni transferi Giannis Papanikolaou’nun da yer aldığı ilk gün çalışmasına, milli takım kamplarından dönen, Dal Varesanovic, Khusnıddin Alikulov, Altin Zeqiri, İbrahim Olawoyin, Martin Minchev ve Oscar Pinchi katılmadı.

6 futbolcu birkaç gün içerisinde kadroya dahil olacak. 

Rize ekibi, yeni sezonun ikinci dönem hazırlıklarına 8-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında Slovenya’da devam edecek. 

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