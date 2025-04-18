Çaykur Rizespor - Eyüpspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de sezonun kritik virajlarından biri daha geliyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor, ligde üst sıraları hedefleyen İKAS Eyüpspor’u ağırlıyor. Hem küme hattı hem de Avrupa kupalarına katılım hesapları açısından büyük önem taşıyan bu karşılaşma, taraftarların gündeminde yerini aldı.

“Rizespor maçı ne zaman? Eyüpspor maçı hangi kanalda?” gibi en çok aranan soruların cevabı ve maçın tüm detayları haberimizde…

ÇAYKUR RİZESPOR – EYÜPSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi atamasına göre bu zorlu karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Yardımcı hakemlik görevlerinde Ali Can Alp ve Mert Bulut bulunacak. Dördüncü hakem olarak ise Turgut Doman sahada görev yapacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

“Rizespor – Eyüpspor maçı nerede oynanacak?” sorusunun yanıtı belli oldu. Karşılaşma, ev sahibi Rizespor’un iç saha stadı olan Çaykur Didi Stadyumu – Rize’de oynanacak. Karadeniz temsilcisi, kümede kalma yolunda taraftarının desteğini arkasına almak istiyor.

GÖZLEMCİ VE TEMSİLCİ KADROSU

Maçın gözlemciliğini Aykut Gümüşlü üstlenirken, temsilciler olarak Ahmet Şahin, İbrahim Yılmaz ve İlter Öz görev alacak.

GÜNCEL PUAN DURUMU VE MAÇIN ÖNEMİ

Çaykur Rizespor, 34 puanla 15. sırada yer alıyor ve küme düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor. Her puan, ligde kalma yolunda büyük önem taşıyor.

Eyüpspor ise 50 puanla 4. sırada ve Avrupa kupalarına katılım yolunda avantajını sürdürmek istiyor.

“Rizespor ligde kalabilir mi? Eyüpspor Avrupa’ya gider mi?” gibi aramalar bu maçla doğrudan bağlantılı. Maçın sonucu iki kulüp için de kader belirleyici olabilir.

RİZESPOR – EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Futbolseverlerin sıkça sorduğu “Eyüpspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtı da netleşti. Karşılaşma, beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacaktır.

ÇAYKUR RİZESPOR – EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kümede kalma ve Avrupa yarışını doğrudan etkileyen Çaykur Rizespor – Eyüpspor maçı, 20 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 16:00’da, Çaykur Didi Stadyumu – Rize’de oynanacak.