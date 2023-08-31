Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Murat Erdoğan yönetecek.
Ligde geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenen Rize temsilcisi, 4 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde Mary'nin sakatlığı bulunurken, sakatlığı geçen savunma oyuncusu Aliqulov'un kadroda yer alması bekleniyor.
Rize temsilcisi, Vavacars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını akşam yapacağı son çalışmayla tamamlayacak.