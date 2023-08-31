Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Ajans Haberleri
  • 31.08.2023 12:56
  • Giriş: 31.08.2023 12:56
  • Güncelleme: 31.08.2023 12:57
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Murat Erdoğan yönetecek.

Ligde geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenen Rize temsilcisi, 4 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde Mary'nin sakatlığı bulunurken, sakatlığı geçen savunma oyuncusu Aliqulov'un kadroda yer alması bekleniyor.

Rize temsilcisi, Vavacars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını akşam yapacağı son çalışmayla tamamlayacak.

BirGün'e Abone Ol