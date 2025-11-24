Çaykur Rizespor - Fenerbahçe Maçı Hakem Kararları Tartışılıyor | Pozisyon Analizleri
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında maçın gidişatını belirleyen 3 karar dikkat çekti. Peki Çaykur Rizespor'un ilk golü öncesinde faul var mı? İkinci gol öncesi elle oynama kararı doğru mu? Laci'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart kararı doğru mu? Tüm bu soruları Bein Sports Trio programı hakemleri yanıtladı.
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşması sadece 5-2’lik skorla değil, hakem Çağdaş Altay’ın verdiği kritik kararlarla da gündeme damga vurdu. Sosyal medyada hakem kararları doğru mu, kırmızı kart yerinde miydi ve elle oynama tartışmalı mıydı gibi sorular en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Bein Sports ekranlarında Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran üç kritik pozisyonu detaylı şekilde değerlendirerek kararların doğruluk payını masaya yatırdı.
HAKEM ÇAĞDAŞ ALTAY'IN KARARLARI DEĞERLENDİRİLDİ
Maçın özellikle ilk yarısında verilen kararlar oyunun akışı üzerinde etkili oldu. İşte en çok tartışılan üç pozisyon ve Bein Sports hakem yorumcularının değerlendirmeleri:
Çaykur Rizespor'un İlk Golü Öncesinde Faul Var mı?
Fenerbahçeli oyuncunun müdahalesi sonrasında topun Rizespor'a geçmesiyle başlayan gol pozisyonu, stüdyoda uzun süre tartışıldı. Hakem yorumcularına göre ilk gol öncesindeki pozisyonda faul kararı çıkmalıydı.
|Pozisyon
|Bülent Yıldırım
|Deniz Çoban
|Bahattin Duran
|İlk gol öncesi faul var mı?
|Faul
|Faul
|Faul
Elle Oynama Kararı Doğru mu?
Rizespor’un ikinci golü öncesinde verilen elle oynama kararı doğru muydu sorusu çokça tartışıldı. Yorumculara göre bu pozisyonda elle oynama kararı yanlış verildi.
|Pozisyon
|Bülent Yıldırım
|Deniz Çoban
|Bahattin Duran
|Elle oynama kararı doğru mu?
|Yanlış
|Yanlış
|Yanlış
Laci'nin İkinci Sarıdan Kırmızı Kartı Doğru mu?
Maçın kırılma noktalarından biri de Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Laci'nin ikinci sarı kartla oyundan ihraç edilmesi oldu. Ancak yorumcular bu kararın yerinde olmadığını belirtti.
|Pozisyon
|Bülent Yıldırım
|Deniz Çoban
|Bahattin Duran
|Laci'nin kırmızı kartı doğru mu?
|Yanlış
|Yanlış
|Yanlış
Hakem kararları doğru muydu?
Bein Sports yorumcularına göre maçtaki üç kritik karar da hatalıydı.
İlk gol öncesinde faul var mıydı?
Evet, tüm yorumcular pozisyonda faul olduğunu belirtti.
Laci’nin kırmızı kartı doğru mu?
Hayır, üç yorumcu da kararın hatalı olduğunu savundu.
Elle oynama kararı doğru mu verilmişti?
Hayır, hakemler elle oynama kararının yanlış olduğunu ifade etti.
Maçın hakemi kimdi?
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının hakemi Çağdaş Altay'dı.