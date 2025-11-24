Çaykur Rizespor - Fenerbahçe Maçı Hakem Kararları Tartışılıyor | Pozisyon Analizleri

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşması sadece 5-2’lik skorla değil, hakem Çağdaş Altay’ın verdiği kritik kararlarla da gündeme damga vurdu. Sosyal medyada hakem kararları doğru mu, kırmızı kart yerinde miydi ve elle oynama tartışmalı mıydı gibi sorular en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Bein Sports ekranlarında Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran üç kritik pozisyonu detaylı şekilde değerlendirerek kararların doğruluk payını masaya yatırdı.

HAKEM ÇAĞDAŞ ALTAY'IN KARARLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Maçın özellikle ilk yarısında verilen kararlar oyunun akışı üzerinde etkili oldu. İşte en çok tartışılan üç pozisyon ve Bein Sports hakem yorumcularının değerlendirmeleri:

Çaykur Rizespor'un İlk Golü Öncesinde Faul Var mı?

Fenerbahçeli oyuncunun müdahalesi sonrasında topun Rizespor'a geçmesiyle başlayan gol pozisyonu, stüdyoda uzun süre tartışıldı. Hakem yorumcularına göre ilk gol öncesindeki pozisyonda faul kararı çıkmalıydı.

Pozisyon Bülent Yıldırım Deniz Çoban Bahattin Duran İlk gol öncesi faul var mı? Faul Faul Faul

Elle Oynama Kararı Doğru mu?

Rizespor’un ikinci golü öncesinde verilen elle oynama kararı doğru muydu sorusu çokça tartışıldı. Yorumculara göre bu pozisyonda elle oynama kararı yanlış verildi.

Pozisyon Bülent Yıldırım Deniz Çoban Bahattin Duran Elle oynama kararı doğru mu? Yanlış Yanlış Yanlış

Laci'nin İkinci Sarıdan Kırmızı Kartı Doğru mu?

Maçın kırılma noktalarından biri de Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Laci'nin ikinci sarı kartla oyundan ihraç edilmesi oldu. Ancak yorumcular bu kararın yerinde olmadığını belirtti.

Pozisyon Bülent Yıldırım Deniz Çoban Bahattin Duran Laci'nin kırmızı kartı doğru mu? Yanlış Yanlış Yanlış