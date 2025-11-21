Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı hangi gün ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig 2025/26 sezonu 13. haftasında nefesleri kesecek bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Son haftalarda puan kayıpları yaşayan ancak iç sahada dirençli bir kimlik ortaya koyan Çaykur Rizespor, şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri olan Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Hem zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe hem de istikrarlı bir çıkış yakalamak isteyen Rizespor için bu mücadele adeta sezonun kırılma noktalarından biri olma potansiyeli taşıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi stadyumda oynanacak? İşte maçın tüm detayları, rekabet geçmişi, puan durumu, takım form grafikleri ve sakat-cezalı oyuncu listeleriyle birlikte merak edilen tüm bilgiler...

MAÇIN HAKEM KADROSU

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik karşılaşmada düdük Çağdaş Altay’da olacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan hakem kadrosuna göre, mücadelede Altay’ın yardımcılıklarını birinci yardımcı hakem Süleyman Özay ve ikinci yardımcı hakem Candaş Elbil üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Raşit Yorgancılar olarak belirlendi.

SÜPER LİG 2025/26 GÜNCEL PUAN DURUMU

# Takım O G B M A:Y P 1 Galatasaray 12 9 2 1 25:6 29 2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25:10 28 10 Rizespor 12 3 5 4 14:16 14

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE REKABET GEÇMİŞİ

İki ekip arasında oynanan son karşılaşmalar oldukça dengeli geçti. Özellikle Çaykur Didi Stadyumu’nda zaman zaman sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. İşte son maçlardan bazıları:

2024/25 - Fenerbahçe 2-1 Rizespor

2024/25 - Rizespor 0-1 Fenerbahçe

2023/24 - Rizespor 1-0 Fenerbahçe

2023/24 - Fenerbahçe 1-0 Rizespor

2022/23 - Fenerbahçe 1-1 Rizespor (Türkiye Kupası)

2021/22 - Rizespor 0-3 Fenerbahçe

TAKIMLARIN SON MAÇ PERFORMANSLARI

Rizespor Son 6 Maçı

Gaziantep 1-1 Rizespor

Rizespor 0-0 F.Karagümrük

Karaköprü 0-1 Rizespor (Türkiye Kupası)

Samsunspor 1-1 Rizespor

Rizespor 0-0 Başakşehir

Rizespor 1-2 Trabzonspor

Fenerbahçe Son 6 Maçı

Fenerbahçe 2-0 Kayserispor

V. Plzen 0-0 Fenerbahçe (Avrupa Ligi)

Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe

Gaziantep 0-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-0 Stuttgart (Avrupa Ligi)

Fenerbahçe 2-0 F.Karagümrük

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Rizespor

Furkan Orak – Cezalı (Maçtan men)

Halil Dervişoğlu – Şüpheli

Fenerbahçe

Nelson Semedo – Cezalı (Sarı kart)

Mert Hakan Yandaş – Sakat (Antrenman eksikliği)

İrfan Can Kahveci – Kadro dışı

Sebastian Szymanski – Kasığından sakat

Emre Mor – Statü gereği kadro dışı

Cenk Tosun – Kadro dışı

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, 23 Kasım Pazar günü saat 20:00’de başlayacak. Karşılaşmaya Çaykur Didi Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karadeniz ekibi taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Fenerbahçe ise deplasmandan 3 puanla ayrılarak liderlik yarışını sürdürmek istiyor.

MAÇTAN BEKLENTİLER VE MUHTEMEL SENARYOLAR

Çaykur Rizespor özellikle iç saha maçlarında kompakt oyun anlayışı ve kontra ataklarla dikkat çekiyor. Fenerbahçe ise yüksek pas isabeti, hücum çeşitliliği ve savunmadaki istikrarıyla ligin en formda takımlarından biri. Rizespor’un orta saha direnci ile Fenerbahçe’nin topa sahip olma stratejisi arasındaki mücadele maçın kaderini belirleyebilir. İlk golü atan takımın avantaj sağlayacağı bu karşılaşmada özellikle kanat oyuncularının performansı belirleyici olabilir.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Maç, 23 Kasım Pazar günü saat 20:00’de oynanacak.

Maç hangi stadyumda oynanacak?

Karşılaşma Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe’de kimler sakat veya cezalı?

Nelson Semedo cezalı, Mert Hakan, Szymanski sakat, İrfan Can ve Cenk Tosun kadro dışı.

Takımların ligdeki durumu nedir?

Fenerbahçe 28 puanla ikinci sırada, Rizespor ise 14 puanla 10. sırada yer alıyor.

Son maçlarda hangi takım daha formda?

Fenerbahçe son 6 maçta yenilgi almazken, Rizespor son 6 maçında sadece bir kez mağlup oldu.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe mücadelesi hem zirve yarışını hem de orta sıraların kaderini etkileyecek kritik bir maç olarak öne çıkıyor. Hem istatistiksel veriler hem de sakat-cezalı oyuncu listeleri göz önüne alındığında Fenerbahçe favori görünse de, Rizespor’un iç saha performansı maçın kaderini değiştirebilir. Futbolseverleri yüksek tempolu, taktiksel zenginliği yüksek ve bol pozisyonlu bir karşılaşma bekliyor.