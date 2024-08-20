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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 20.08.2024 21:24
  • Giriş: 20.08.2024 21:24
  • Güncelleme: 20.08.2024 21:25
Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Yeşil-mavili kulübün açıklamasına göre futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman yaptı.

Koşuyla başlayan idman, pas ve kondisyon ağırlıklı çalışmanın ardından tamamlandı.

Sakatlığı devam eden Benhur Keser, çalışmada yer almadı.

Rize temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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