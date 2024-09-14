Çaykur Rizespor Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı



Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yarın saat 20.00’de deplasmanda Galatasaray’ın rakibi olacak. Yeşil-mavili ekip, TFF Riva Tesisleri’nde maç hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. İdman düz koşu ile devam ederek taktik antrenmanı ile son buldu. Antrenmana Çaykur Rizespor’un yeni transferi Vaclav Jurecka’da katıldı.