Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
Kaynak: AA
RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde salonda başlayan antrenmanda ısınma ve core egzersizleri yaptı.
Sahada bir süre koşan ve taktik çalışması yapan takımın antrenmanı, çift kale maçla sona erdi.
Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarın devam edecek.