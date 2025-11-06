Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçına hazır
Kaynak: AA
RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda kuvvet, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
Halil İbrahim Dervişoğlu ve İbrahim Olawoyin, atletik performans antrenörü eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Karadeniz takımı, yarın Gaziantep'e gidecek.