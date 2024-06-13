Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çaykur Rizespor, Giannis Papanikolaou’u renklerine bağladı

Ajans Haberleri
  • 13.06.2024 15:43
  • Giriş: 13.06.2024 15:43
  • Güncelleme: 13.06.2024 15:44
Kaynak: İHA
Çaykur Rizespor, Giannis Papanikolaou’u renklerine bağladı

Rizespor, 25 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou’u 3 yıllığına kadrosuna kattı. 

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, yeni transferini duyurdu.

Rize ekibi, Polonya’nın Rakow Czstochowa takımından Giannis Papanikolaou’u 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Yunanistan Milli Takımı’nda da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini yeşil-mavi renklerine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Rizespor’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Giannis Papanikolaou’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 

BirGün'e Abone Ol