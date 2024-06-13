Çaykur Rizespor, Giannis Papanikolaou’u renklerine bağladı
Kaynak: İHA
Rizespor, 25 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou’u 3 yıllığına kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Rizespor, yeni transferini duyurdu.
Rize ekibi, Polonya’nın Rakow Czstochowa takımından Giannis Papanikolaou’u 3 yıllığına kadrosuna kattı.
Yunanistan Milli Takımı’nda da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini yeşil-mavi renklerine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Rizespor’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Giannis Papanikolaou’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.