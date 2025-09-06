Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Dinamo Batum'u 3-1 yendi
Kaynak: AA
RİZE (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında konuk ettiği Gürcistan ekibi Dinamo Batum'u 3-1 yendi.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan maçın 4. dakikasında Laine'nin golüyle öne geçen Çaykur Rizespor, 44. dakikada konuk takımdan Ghaith'in fileleri havalandırmasıyla ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.
Yeşil-mavili ekip, 54. dakikada Emrecan Bulut'un attığı golle 2-1 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Çaykur Rizespor 70. dakikada Jurecka'nın golüyle farkı 2'ye çıkararak maçtan 3-1 galip ayrıldı.
Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Vekili Adnan Er ile yönetim kurulu üyeleri de maçı izledi.