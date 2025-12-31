Çaykur Rizespor ikinci yarı için umutlu

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Zor fikstürün bizi beklediği doğru ama her maçın üstesinden gelecek bir kadromuzun olduğunu düşünüyorum" dedi.

Uçar, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ikinci devre hazırlıklarını Rize'de sürdürdüklerini belirtti.

Rize etabını tamamladıktan sonra cuma günü Antalya'ya gideceklerini ifade eden Uçar, "Antalya kampı ayın 14'üne kadar devam edecek. Genel itibariyle çalışmalarımız iyi gidiyor. Kamp kadrosuna 4 altyapı oyuncumuzu da dahil edeceğiz" dedi.

"ÇOK MUTLU DEĞİLİZ"

Uçar, zor bir devrenin kendilerini beklediğini vurgulayarak, "Bulunduğumuz puan ve konumun beni ve oyuncularımı çok mutlu ettiğini söyleyemem. Son oynadığımız Beşiktaş maçından, her ne kadar bir puanı hak edecek oyun oynasak da, puan alamadan döndük. İkinci yarı bunu telafi edecek maçlar var. Zor fikstürün bizi beklediği doğru ama her maçın üstesinden gelecek bir kadromuzun olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da yürüyüşlerinin devam edeceğini dile getiren Uçar, Çaykur Rizespor taraftarlarını mutlu edecek iyi bir ikinci yarı geçireceklerini ümit ettiklerini söyledi.

"İKİ HAZIRLIK MAÇI YAPACAĞIZ"

Recep Uçar, geçen hafta kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydeetti:

"Bu takımın içinde kalecilerden bağımsız 20 değerli oyuncumuz var. Önceliğimiz ilk yarı beklentinin altında kalan oyunculardan daha fazla verim almak. Birinci önceliğimiz her zaman bu olacak.

Oynadığımız son 3 maçta bunun bazı örneklerini siz de gördünüz. Transferde öncelikli hedefimiz orta sahanın farklı bölgelerinde ve hücuma yönelik oyuncular. Belirlediğimiz oyuncular var. Kamp boyunca iki hazırlık maçımız olacak.

Erzurum kupa maçı ve ligde oynanacak olan Göztepe maçı sonrası herhangi bir ihtiyaç olursa belki bir dokunuş daha yapabiliriz. Sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu olmadığı sürece pek fazla da transfer düşünmüyoruz. Mevcut kadroda yer alan oyuncular için bize gelen herhangi bir somut transfer teklifi yok. Kadroda yer alan tüm oyuncularımın devam etmesinden yanayım."