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Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçına hazırlanıyor

Ajans Haberleri
  • 24.03.2024 16:44
  • Giriş: 24.03.2024 16:44
  • Güncelleme: 24.03.2024 16:44
Kaynak: İHA
Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçına hazırlanıyor

Rizespor, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmana sürdürdü. 

Süper Lig’in 31. haftasında Rizespor, 2 Nisan Salı günü saat 17.00’de İstanbulspor’a konuk olacak. Yeşil-mavili ekip bu maçın hazırlıklarını İlhan Palut yönetiminde sürdürüyor. 

Antrenman; ısınma koşusu ve baskı top kapma çalışmasıyla başladı.

Dar alanda çift kale pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada taktik çalışma ve serbest vuruş çalışmasıyla tamamlandı. 

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