Çaykur Rizespor, kaleci Gökhan Akkan ile yollarını ayırdı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kaleci Gökhan Akkan ile yollarını ayırdı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kaleci Gökhan Akkan'a veda etti.
Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesabından "Güle güle kaptan" başlığıyla paylaşılan mesajda, "Dile kolay, 2015-2016 sezonunda kapısından içeri girdiğin Çaykur Rizespor'umuzda nice zorlukları birlikte göğüsledik, nice başarıları birlikte kutladık. Yolun açık olsun Gökhan." ifadelerine yer verildi.
Güle Güle Kaptan— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) September 12, 2024
Dile kolay, 2015-2016 sezonunda kapısından içeri girdiğin Çaykur Rizespor'umuzda nice zorlukları birlikte göğüsledik, nice başarıları birlikte kutladık.
Yolun açık olsun Gökhan. @gokhanakkn pic.twitter.com/YOyTsxQO3z
29 yaşındaki Akkan, Ankaragücü'nde yetiştikten sonra 2015'te Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu. 7 sezon Çaykur Rize'de oynadıktan sonra 2022'de Ankaragücü'ne kiralık dönen ve 1 sezon forma giyen Gökhan Akkan, geçen sezon tekrar Çaykur Rizespor için oynamaya başlamıştı.