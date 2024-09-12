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Çaykur Rizespor, kaleci Gökhan Akkan ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kaleci Gökhan Akkan ile yollarını ayırdı.

Spor
  • 12.09.2024 15:11
  • Giriş: 12.09.2024 15:11
  • Güncelleme: 12.09.2024 15:21
Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, kaleci Gökhan Akkan ile yollarını ayırdı
Fotoğraf: DepoPhotos

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kaleci Gökhan Akkan'a veda etti.

Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesabından "Güle güle kaptan" başlığıyla paylaşılan mesajda, "Dile kolay, 2015-2016 sezonunda kapısından içeri girdiğin Çaykur Rizespor'umuzda nice zorlukları birlikte göğüsledik, nice başarıları birlikte kutladık. Yolun açık olsun Gökhan." ifadelerine yer verildi.

29 yaşındaki Akkan, Ankaragücü'nde yetiştikten sonra 2015'te Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu. 7 sezon Çaykur Rize'de oynadıktan sonra 2022'de Ankaragücü'ne kiralık dönen ve 1 sezon forma giyen Gökhan Akkan, geçen sezon tekrar Çaykur Rizespor için oynamaya başlamıştı.

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