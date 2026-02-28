Çaykur Rizespor, Kasımpaşa deplasmanında farklı kazandı
Süper Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa deplasmanında oyunun tamamına hükmederek 3-0 kazandı. Karadeniz ekibi rahat nefes alırken ev sahibi düşme hattında ağır yara aldı.
Süper Lig'in 24'üncü haftasında küme düşme hattında yer alan Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Çaykur Rize başından sonuna kadar üstün oynadığı maçı 3-0'lık skorla kazandı.
Bu sonuçla Karadeniz temsilcisi 27 puana yükselirken Kasımpaşa 20 puanda kaldı. Mücadelenin önemli anları:
İLK GOL HALİL DERVİŞOĞLU'NDAN
14. dakikada Laçi'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mihaila'nın şutunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.
25. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Hojer'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Gianniotis'in sektirdiği topu Halil Dervişoğlu altıpastan ağlara gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda baskısını ve oyundaki üstünlüğünü sürdüren Çaykur Rize, 56'ncı dakikada Valentin Mihaila'yla farkı ikiye çıkardı. 80'inci dakikada sahneye çıkan Adedire Mebude maçın skorunu tayin etti: 0-3.