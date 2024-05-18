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Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile yarın sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 18.05.2024 13:57
  • Giriş: 18.05.2024 13:57
  • Güncelleme: 18.05.2024 13:58
Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana koşuyla başladı.

5'e 2 top kapma ve taktik çalışmayla devam eden idman, daraltılmış sahada çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlıkları devam eden kaleci Gökhan Akkan, Emirhan Topçu, Benhur Keser ve Laine, çalışmada yer almadı.

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