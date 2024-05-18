Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile yarın sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA
Futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana koşuyla başladı.
5'e 2 top kapma ve taktik çalışmayla devam eden idman, daraltılmış sahada çift kale maçla tamamlandı.
Sakatlıkları devam eden kaleci Gökhan Akkan, Emirhan Topçu, Benhur Keser ve Laine, çalışmada yer almadı.