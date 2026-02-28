Giriş / Abone Ol
Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

  • 28.02.2026 19:59
  • Giriş: 28.02.2026 19:59
  • Güncelleme: 28.02.2026 20:00
Kaynak: ANKA
Çaykur Rizespor, Kasımpaşa’yı deplasmanda 3-0 mağlup etti

(ANKARA) – Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı.

Çaykur Rizespor’a galibiyeti getiren goller 25. dakikada Halil Dervişoğlu, 56. dakikada Valentin Mihăilă ve 80. dakikada Adedire Mebude’den geldi.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor haftayı üç puanla kapatırken, Kasımpaşa sahasında puan alamadı.

