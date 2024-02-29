Çaykur Rizespor - Kayserispor maçını Burak Pakkan yönetecek

Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Çaykur Rizespor-Kayserispor maçına Burak Pakkan’ı orta hakem olarak görevlendirdi.

Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak olan müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre, 02 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Çaykur Rizespor ile Kayserispor maçının orta hakemi olarak Burak Pakkan atandı.

Pakkan’ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Ali Tuna yapacak. Maçın 4. hakemi Mehmet Türkmen olurken, Burak Pakkan, bu sezon Kayserispor’un ilk kez bir maçını yönetecek.

02 Mart 2024 Cumartesi günü Rize Didi Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma, saat 16.00’da başlayacak.