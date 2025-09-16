Çaykur Rizespor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı

RİZE (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 21 Eylül Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İlhan Palut, yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde salonda ısınma ve core egzersizleriyle başlayan antrenman sahada koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Karadeniz ekibi, şut çalışması ve dar alanda çift kale maçtan sonra idmanı, dayanıklılık koşusuyla tamamladı.

Tedavileri devam eden Attila Mocsi ve Valentin Mihaila, takımdan ayrı çalıştı.

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Gana asıllı İngiliz futbolcu Jesurun Rak-Sakyi de antrenmanda yer aldı.