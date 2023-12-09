Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Ligin 15. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: İHA
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında pazartesi günü saat 20.00’da MKE Ankaragücü’ne konuk olacak.
Bu maç için Rize’deki hazırlıklarını tamamlayan yeşil-mavili ekip akşam saatlerinde havalimanından Ankara’ya doğru yola çıkacak.
Ligde 21 puanla 9. sırada bulunan Rizespor, deplasmanda MKE Ankaragücü’nün mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
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