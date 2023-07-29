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Çaykur Rizespor, Mustafa Şengül ve Eray Korkmaz'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Somaspor'dan Mustafa Şengül ve Eray Korkmaz'ı kadrosuna kattı.

Ajans Haberleri
  • 29.07.2023 11:42
  • Giriş: 29.07.2023 11:42
  • Güncelleme: 29.07.2023 11:42
Kaynak: AA
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Çaykur Rizespor, Mustafa Şengül ve Eray Korkmaz'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Somaspor'dan Mustafa Şengül ve Eray Korkmaz'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki defans oyuncusu Mustafa Şengül ile 2+1, 20 yaşındaki defans oyuncusu Eray Korkmaz ile 3+1 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Her iki futbolcuya da Çaykur Rizespor ailesine 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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