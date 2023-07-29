Çaykur Rizespor, Mustafa Şengül ve Eray Korkmaz'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Somaspor'dan Mustafa Şengül ve Eray Korkmaz'ı kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Somaspor'dan Mustafa Şengül ve Eray Korkmaz'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki defans oyuncusu Mustafa Şengül ile 2+1, 20 yaşındaki defans oyuncusu Eray Korkmaz ile 3+1 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Her iki futbolcuya da Çaykur Rizespor ailesine 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.