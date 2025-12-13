Çaykur Rizespor nefes aldı

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Çaykur Rizespor evinde Eyüpspor'u ağırladı. Düşme hattında yer alan iki takımın karşılaştığı mücadelede kazanan taraf Çaykur Rize oldu. Rakibini 3-0 mağlup eden Karadeniz temsilcisi puanını 18'e yükseltti, Eyüp ise 13 puanda kaldı. Mücadelenin önemli anları:

17. dakikada Rak-Sakyi'nin pasında topla buluşan Mithat Pala'nın ceza sahasının sağ çaprazından şutunda, kaleci Marcos Felipe topu kornere çeldi.

25. dakikada Augusto'nun orta sahadan ceza sahasının sol çaprazına kadar ilerleyerek gönderdiği topa yükselen Sowe'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

LAÇİ PERDEYİ AÇTI

45+2. dakikada ev sahibi takım öne geçti. VAR kontrolünden kazanılan penaltıyla topun başına geçen Laçi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da karşılaşmadaki üstünlüğünü devam ettiren Çaykur Rize, 52'nci dakikada Samet Akaydin attığı golle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kalan bölümde skoru koruyan ve topu kontrolü altında tutan Çaykur Rize'de 81'inci dakikada sahneye çıkan Ali Sowe maçın skorunu belirledi: 3-0.

Çaykur Rizespor bu sonuçla Recep Uçar yönetiminde çıktığı ikinci maçtan sahadan galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi gelecek hafta evinde Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Eyüpspor ise evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.