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Çaykur Rizespor, Oscar Pinchi’yi kadrosuna kattı

Ajans Haberleri
  • 10.08.2023 17:42
  • Giriş: 10.08.2023 17:42
  • Güncelleme: 10.08.2023 17:43
Kaynak: İHA
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Çaykur Rizespor, Oscar Pinchi’yi kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, 27 yaşındaki İspanyol forvet oyuncusu Oscar Pinchi’yi 2 yıllığına renklerine bağladı.

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-mavililer, İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas forması giyen Oscar Pinchi’yi kadrosuna kattı.

Sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki İspanyol hücum oyuncusu, kendisini 2 yıllığına Çaykur Rizespor’a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 

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