Çaykur Rizespor, Oscar Pinchi’yi kadrosuna kattı
Kaynak: İHA
Çaykur Rizespor, 27 yaşındaki İspanyol forvet oyuncusu Oscar Pinchi’yi 2 yıllığına renklerine bağladı.
Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-mavililer, İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas forması giyen Oscar Pinchi’yi kadrosuna kattı.
Sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki İspanyol hücum oyuncusu, kendisini 2 yıllığına Çaykur Rizespor’a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.