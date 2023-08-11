Çaykur Rizespor, Oumar Diouf’u kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 20 yaşındaki Senegalli Oumar Diouf’u transfer etti.

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig’de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor, bir süre önce takımla çalışmalara başlayan ve Senegal U-20 Milli takım oyuncusu olan Oumar Diouf’u yeşil-mavili renklere bağladı.

Genç oyuncu 4 yıllığına Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı. Çaykur Rizespor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, “Oumar Diouf’a takımımıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.