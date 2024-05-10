Çaykur Rizespor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri 10.05.2024 15:52 Giriş: 10.05.2024 15:52

Güncelleme: 10.05.2024 15:52 Kaynak: İHA

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