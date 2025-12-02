Çaykur Rizespor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu heyecanı bugün başlıyor. Günün en çok merak edilen karşılaşmalarından biri ise Çaykur Rizespor - Atko Grup Pendikspor mücadelesi. Tek maç üzerinden oynanacak bu eleme turu, her iki ekip için de büyük önem taşıyor. Kupada tur atlamak isteyen takımlar, sahaya iddialı bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor.

Eleme turlarından sonra geçilecek grup aşaması öncesi takımlar, turu geçerek adlarını kura torbasına yazdırmak için mücadele edecek. Kupanın bu aşaması, sürpriz sonuçlara oldukça açık olmasıyla biliniyor.

RİZESPOR - PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası programına göre karşılaşma bugün 18.00’de başlayacak. Çaykur Rizespor’un sahasında oynanacak maçın hakemi ise Ömer Faruk Turtay olarak açıklandı. Tek maçlı eleme sisteminin uygulanacağı karşılaşmada uzatma dakikaları ve gerekirse seri penaltılar da devreye girebilir.

MAÇ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği yayın bilgisi de belli oldu. Çaykur Rizespor - Pendikspor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Herhangi bir abonelik gerektirmeyen yayın sayesinde mücadele tüm sporseverlerin erişimine açık olacak.