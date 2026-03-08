Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor’u devirdi

Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın tek golü ilk yarıda geldi. Maçın 10. dakikasında ceza sahası içinde Doğukan Sinik’in müdahalesi sonucu Mebude yerde kaldı ve hakem Oğuzhan Aksu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Laçi, penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını öne geçirdi.

KALECİDEN GEÇİT YOK

Antalyaspor, ilk yarının ilerleyen bölümünde beraberlik için baskı kurdu. 32. dakikada Mihaila’nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Julian uzanarak çıkardı.

Pozisyonun devamında topu önünde bulan Ali Sowe’un vuruşunda Julian bu kez yumruklayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

39. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Van de Streek’in sağ kanattan verdiği pasla topla buluşan Doğukan Sinik’in bekletmeden yaptığı vuruşta top direğe çarparak oyun alanını terk etti.

RİZE FIRSATLAR YAKALADI

İkinci yarıda da tempo düşmezken Rizespor farkı artırma fırsatı yakaladı. 68. dakikada Mithat’ın orta sahadan taşıdığı top sonrası verdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Ali Sowe’un vuruşu ise auta gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Çaykur Rizespor sahadan 1-0 galip ayrıldı.