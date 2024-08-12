Çaykur Rizespor, sahasında Başakşehir ile berabere kaldı
Kaynak: ANKA
Trendyol Süper Lig'de 1. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor evinde Rams Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Rizespor-Başakşehir arasında, Çaykur Didi Stadyumu’nda saat 21:00’de başlayan mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çaldı.
Başakşehir, 39.dakikada Joao Figueiredo’nun attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Rizespor’a beraberliği getiren gölü ise 45+6’da Husniddin Aliqulov attı. İlk yarı 1-1’lik skorla tamamlandı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca Rizespor, sahasında Başakşehir ile 1-1 berabera kaldı.