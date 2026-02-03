Çaykur Rizespor sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı yenemedi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı.
7. dakikada Beyoğlu Yeni Çarşı öne geçti. Alperen Yılmaz'ın ceza sahasının sağ çaprazından sol kanata gönderdiği topu Alhan Kurtoğlu, kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1
38. dakikada serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor'da topun başına geçen Taha Şahin'in şutu kalenin üstünden auta çıktı.
43. dakikada Halil Dervişoğlu'nun şutu az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
53. dakikada Çaykur Rizespor iki takımın ikili mücadelesinde Emir Ortakaya'nın yerde kalmasıyla hakem Burak Demirkıran, penaltı noktasını gösterdi.
55. dakikada penaltı vuruşunda Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı.Topun başına geçen Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı kaleci Beytullah Buğra İpek'in solundan filelerle buluşturdu: 1-1
75. dakikada serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor'da topun başına geçen Halil Dervişoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ikinci yarısı 1-1 beraberlik ile tamamlandı.