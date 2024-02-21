Çaykur Rizespor, Samsunpor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor Süper Lig’in 27’nci haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü. Süper Lig’in 27'nci haftasında 23 Şubat Cuma günü saat 20.00’de deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve kondisyon hareketleriyle başladı. Taktik çalışmayla devam eden antrenman çift kale maçın ardından sona erdi. Antrenmana, sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan ve Benhur Keser katılmazken, Janne Pekka Laine takımdan ayrı çalıştı.