Çaykur Rizespor – Samsunspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Muhtemel 11’ler

Süper Lig’de Karadeniz derbisi heyecanı yaşanıyor! Çaykur Rizespor ile Samsunspor arasında oynanacak kritik mücadele, hem üst sıraları hem de orta hattı yakından ilgilendiriyor. Futbolseverler ise “Çaykur Rizespor – Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “muhtemel 11’ler nasıl?” sorularına yanıt arıyor. İşte dev karşılaşmaya dair tüm detaylar…

ÇAYKUR RİZESPOR – SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 27. hafta erteleme mücadelesi kapsamında oynanacak karşılaşma, 9 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

ÇAYKUR RİZESPOR – SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak bu önemli karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Karadeniz’in zorlu atmosferlerinden biri olan Çaykur Didi Stadyumu, bu kritik mücadeleye ev sahipliği yapacak. Ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak avantaj yakalamak istiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR’UN SON DURUMU

Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor, 30 puanla 12. sırada yer alıyor. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen ev sahibi ekip, bu maçı hedef karşılaşma olarak görüyor.

Rizespor’un Hedefleri

Kötü gidişata son vermek

Alt sıralarla bağını koparmak

Taraftarı önünde galibiyet almak

SAMSUNSPOR’UN SON DURUMU

Samsunspor ise bu sezon sergilediği dirençli performansla dikkat çekiyor. 36 puanla 7. sırada yer alan konuk ekip, ilk 5 hedefi doğrultusunda önemli bir deplasmana çıkıyor.

Samsunspor’un Hedefleri

İlk 5 yarışına dahil olmak

Deplasmandan 3 puanla dönmek

Form grafiğini sürdürmek

ÇAYKUR RİZESPOR – SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11’LER

Çaykur Rizespor Muhtemel 11

Fofana

Pala

Sagnan

Mocsi

Hojer

Antalyalı

Mihaila

Laci

Olawoyin

Augusto

Dervişoğlu

Samsunspor Muhtemel 11

Kocuk

Yavru

Drongelen

Borevkovic

Tomasson

Makoumbou

Kayan

Coulibaly

Holse

Çift

Mouandilmadji

MAÇ ÖNCESİ KRİTİK BİLGİLER

Detay Bilgi Maç Çaykur Rizespor – Samsunspor Tarih 9 Nisan 2026 Saat 20.00 Stadyum Çaykur Didi Stadyumu Yayın beIN Sports 1 Hakem Atilla Karaoğlan

MAÇIN ÖNEMİ VE BEKLENTİLER

Karadeniz derbisi niteliği taşıyan bu mücadele, iki takım için de sezonun kritik virajlarından biri olarak öne çıkıyor. Rizespor ligde rahatlamak isterken, Samsunspor üst sıralardaki iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak. Bu nedenle karşılaşmanın tempolu ve mücadele gücü yüksek geçmesi bekleniyor.

