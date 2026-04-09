Çaykur Rizespor – Samsunspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Muhtemel 11’ler
Çaykur Rizespor – Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve muhtemel 11’ler nasıl soruları Süper Lig’de haftanın en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Karadeniz derbisinin tüm detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Süper Lig’de Karadeniz derbisi heyecanı yaşanıyor! Çaykur Rizespor ile Samsunspor arasında oynanacak kritik mücadele, hem üst sıraları hem de orta hattı yakından ilgilendiriyor. Futbolseverler ise “Çaykur Rizespor – Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “muhtemel 11’ler nasıl?” sorularına yanıt arıyor. İşte dev karşılaşmaya dair tüm detaylar…
ÇAYKUR RİZESPOR – SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig’in 27. hafta erteleme mücadelesi kapsamında oynanacak karşılaşma, 9 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
ÇAYKUR RİZESPOR – SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak bu önemli karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM
Karadeniz’in zorlu atmosferlerinden biri olan Çaykur Didi Stadyumu, bu kritik mücadeleye ev sahipliği yapacak. Ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak avantaj yakalamak istiyor.
ÇAYKUR RİZESPOR’UN SON DURUMU
Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor, 30 puanla 12. sırada yer alıyor. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen ev sahibi ekip, bu maçı hedef karşılaşma olarak görüyor.
Rizespor’un Hedefleri
- Kötü gidişata son vermek
- Alt sıralarla bağını koparmak
- Taraftarı önünde galibiyet almak
SAMSUNSPOR’UN SON DURUMU
Samsunspor ise bu sezon sergilediği dirençli performansla dikkat çekiyor. 36 puanla 7. sırada yer alan konuk ekip, ilk 5 hedefi doğrultusunda önemli bir deplasmana çıkıyor.
Samsunspor’un Hedefleri
- İlk 5 yarışına dahil olmak
- Deplasmandan 3 puanla dönmek
- Form grafiğini sürdürmek
ÇAYKUR RİZESPOR – SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11’LER
Çaykur Rizespor Muhtemel 11
- Fofana
- Pala
- Sagnan
- Mocsi
- Hojer
- Antalyalı
- Mihaila
- Laci
- Olawoyin
- Augusto
- Dervişoğlu
Samsunspor Muhtemel 11
- Kocuk
- Yavru
- Drongelen
- Borevkovic
- Tomasson
- Makoumbou
- Kayan
- Coulibaly
- Holse
- Çift
- Mouandilmadji
MAÇ ÖNCESİ KRİTİK BİLGİLER
|Detay
|Bilgi
|Maç
|Çaykur Rizespor – Samsunspor
|Tarih
|9 Nisan 2026
|Saat
|20.00
|Stadyum
|Çaykur Didi Stadyumu
|Yayın
|beIN Sports 1
|Hakem
|Atilla Karaoğlan
MAÇIN ÖNEMİ VE BEKLENTİLER
Karadeniz derbisi niteliği taşıyan bu mücadele, iki takım için de sezonun kritik virajlarından biri olarak öne çıkıyor. Rizespor ligde rahatlamak isterken, Samsunspor üst sıralardaki iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak. Bu nedenle karşılaşmanın tempolu ve mücadele gücü yüksek geçmesi bekleniyor.
Çaykur Rizespor – Samsunspor maçı ne zaman?
9 Nisan 2026 Perşembe günü oynanacak.
Çaykur Rizespor – Samsunspor maçı saat kaçta?
Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.
Çaykur Rizespor – Samsunspor maçı hangi kanalda?
beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Maç nerede oynanacak?
Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak.
Rizespor kaç puanda?
30 puanla 12. sırada yer alıyor.
Samsunspor kaçıncı sırada?
36 puanla 7. sırada bulunuyor.