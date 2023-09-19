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Çaykur Rizespor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 19.09.2023 14:04
  • Giriş: 19.09.2023 14:04
  • Güncelleme: 19.09.2023 14:04
Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavililer, bir günlük aranın ardından Mehmet Cengiz Tesisleri'nde çalışma gerçekleştirdi.

Futbolcular, teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda pas çalışması yaptı.

Antrenman, yarı sahada gerçekleştirilen taktik mücadelesinin ardından tamamlandı.

Rize temsilcisi, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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