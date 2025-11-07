Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor, ligde üç galibiyet, dörder beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 13 puan topladı.

Gaziantep FK ise ligde beş galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi sonucunda hanesine 18 puan yazdırdı.