Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "cesur oyun"dan yana

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, kendilerine güvenenlere, iyi mücadele ederek ve cesur bir oyun sergileyerek karşılığını vermeleri gerektiğini söyledi.

Sezon başında yeşil-mavili takımın başına getirilen Palut, AA muhabirine, Çaykur Rizespor'un Süper Lig'e yükselmesine katkıda bulunan önemli oyuncularla yollarına devam ettiklerini, gelişime açık ve genç bazı oyuncuları da kadrolarına kattıklarını belirtti.

Palut, ligin 6 haftasının geride kaldığını anımsatarak, "Bu sürede elbette çok önemli eksiklerimiz de var. Bazı maçlarda iyi oynamadığımız anlar oldu ama genel manada oyuncularımın gösterdikleri mücadele ve özveriden memnunum. Gelişime çok açık bir takım var. Bazı oyuncuların zamana ihtiyacı var ama 6 haftada kabul edilebilir bir takım var." dedi.

Rize'ye geldiği andan itibaren her türlü desteği Kulüp Başkanı İbrahim Turgut ve diğer paydaşlardan gördüklerini anlatan deneyimli teknik direktör, şunları kaydetti:

"Özellikle şehir takımlarında birliktelik, iç huzur, kenetlenme, futbol dışı etmenler olarak görünse de futbola direkt etkileri olan durumlar. Şehrin bize olan güvenini hissediyoruz. Ona göre çalışıyoruz. Bu bize rahatlıktan öte sorumluluk veriyor. Bize güvenen insanlara, iyi mücadele ederek ve cesur bir oyun sergileyerek karşılığını vermemiz gerekir. Umarım her şey bu şekilde devam eder ve sonuçlar da bizi destekler. Çok daha fazla insanı etrafımızda birleştirir."