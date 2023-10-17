Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut: Kayserispor deplasmanı zor bir deplasman

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Kayseri deplasmanın zor olduğunu, iyi mücadele etmeleri gerektiğini belirterek, "Dönem dönem iç sahada kazanmak isteyeceklerdir, buna karşı koymamız gerekecek" dedi.

İlhan Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Milli Takımı'ndaki iyi futbolun kendilerini heyecanlandırdığını ifade ederek, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Her maçın zorluk derecesinin yüksek olduğuna dikkati çeken Palut, şöyle devam etti:

"Kayserispor deplasmanı zor bir deplasman. Sezon başlangıç kadrosu son derece güçlüydü. Sakatlık ve takımdan ayrılmalar nedeniyle zorluklar yaşamaya başlamışlardı. Son günlerde transferi açarak bu sorunu çözdüler. Milli arada oyuncuların takıma adaptasyonu konusunda bayağı yol aldıklarını düşünüyorum. Kayseri deplasmanı zor, iyi mücadele etmemiz lazım. Dönem dönem iç sahada kazanmak isteyeceklerdir, buna karşı koymamız gerekecek. Bizim de ofansif anlamda kendi oyunumuzu oynamamız gerekecek. Zorluk derecesi yüksek bir maç olacak. İnşallah güzel bir sonuç ile oradan ayrılırız."