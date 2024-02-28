Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut, Kayserispor maçı öncesi değerlendirmede bulundu

Trendyol Süper Lig 28. haftasında 2 Mart Cumartesi günü sahasında Mondihome Kayserispor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, zor bir maç olacağını söyledi.

İlhan Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Palut, "Ligin her maçı, her takım için çok önemli. Çünkü ligin seyrini biliyoruz. Artık takımların puanlarının birbirine çok yaklaştığı ve yakalanacak bir ivmenin takımları çok iyi yere çıkaracağı ama bunun yanında bizim son dönemlerde yaşadığımız kötü periyotların da takımları sıralama anlamında savuracağı bir lig yaşıyoruz." dedi.