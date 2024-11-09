Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçının ardından

Karşılaşmayı değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Öncelikle yarın biliyorsunuz 10 Kasım. Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün saygı ve rahmetle yad ederek başlamak istiyorum. Maça geldiğimiz zaman; aslında iki takım da pozitif periyotlardan çıkarak bu maça gelmedi. Hem Trabzonspor hem de biz. Aslında çok iyi dediğimiz sonuçları alamadığımız periyotlar yaşıyoruz. Bugünkü maçın bir silkelenme olarak görüyorduk. Oyuncularımızdan temel beklentim taktiği, diziliş, formasyon gibi saha içi parametrelerden ziyade onlarda bir süredir göremediğim arzu, istek ve tabiri caizse maç kazanmak için savaşma gibi özellikleri görmek istiyorum. Onu tekrar yakalamak istiyorum. Çünkü geçen seneden bugüne negatif farkı oluşturan en önemli neden buydu. Maça baktığımız zaman Trabzonspor'da iyi periyotta çok iyi oyuncular var. Oyuna dönerek domine ettiler. Bir gol buldular. Aslında böyle bir gol yemememiz lazım. Ama buna rağmen takımım oynamaya devam etti. İkinci yarı başında tekrar yüksek tempoyla başlayan bir takım vardı. Yani maça baktığınız zaman sahada daha çok pozisyon bulan mücadele eden maçı isteyen ve bence de hak eden bir Çaykur Rizespor takımı vardı. Oyuncularımı kutluyorum. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum. Bugün son dört haftada aldığımız üç galibiyet fena bir tablo gibi görünmese hiçbir maç kaybetmek istemiyoruz. Ama dediğim gibi o kadar kötü bir periyotla lige girdik ki, hala düzlüğe çıkamıyoruz. Başta ben ve takım sahada istediğimiz yere çok uzaklarda olduğunu, olduğumuzu bilmemiz gerekiyor” dedi.

ŞENOL GÜNEŞ: KAZANMAK İÇİN GELDİĞİMİZ MÜSABAKADA 3-1 MAĞLUP OLARAK AYRILDIK

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ise, “Bugün de bir hayal kırıklığı yaşayarak maçı bitirdik. Kazanmak için geldiğimiz müsabakadan 3-1 mağlup olarak ayrıldık. Oyunun gol atıncaya kadar belli bir dengesi vardı. Ama golden sonra kendi sahamıza geri çekilerek rakibin üstümüze gelmesine izin verdik. Aldığımız toplarla çıkamadık. Ve devrenin son dakikasında yediğimiz golle ki, o arada son 5 dakikada tamamen baskı altındaydık. Takımın daha moralsiz olarak çıktı ama ikinci yarı iyi başlamayı düşünürken oyuna baktığımızda beklediğimiz oyunun altında oynadık. Takım olarak bugün oynadığımız oyun rakibin isteğine cevap vermedi. Tabi benim tercihlerimle olan bir şey. Ben daha dirençli daha inançlı daha isyan eden bir takım görmek istedim ama maalesef olmadı. Bu değişiklikleri, oyun içerisindeki farklılıkları zaman zaman yaşadık. Bazen maçlar arasında, Başakşehir maçı sonrası Göztepe’de, Fenerbahçe maçı sonrası, burada. Daha iyi oynamamız gerekirken beklediğimizden daha olumsuz oyunlar ve çok hatalar yaparak çıktık. Kaybettiğimiz 3 puan sadece 3 puan değil oyun olarak da bizim için hayal kırıklığı, oyuncular için de öyle. Trabzonspor’un bir çıkışa ihtiyacı vardı. Zaten bulunduğumuz durum iyi değildi. Ama büyük bir travma olduğunu düşünüyorum, onu hissediyorum. Çünkü oyuncuların oyun içindeki dalgalanmaları buna bağlı. İlk yarıda golden sonra savunmada kalmasına rağmen savunma direncimizin olmaması, ikinci yarıda hücum etmemize rağmen istediğimiz şekilde gol pozisyonları bulamamak hem hücumda hem savunmada başarısız olduğumuzu gösteriyor. Bulunduğumuz durum iyi bir durum değil. Bundan çıkmanın yollarını Trabzonspor olarak arayacağız. Ama şu andaki bu maç sonrası söylenecek hiçbir söz yok. Çünkü hakikaten üzgünüm. Çünkü üst üste üçüncü mağlubiyetimiz. Diğer taraftan oyun olarak tatmin olmadığımız bir oyun. Çünkü Trabzonspor taraftarına da camiaya da verdiğimiz söz iyi futbol oynayarak oyununu kabul ettiren bir takım olmak istiyorduk. Oysa burada ne hücumda ne savunmada ki birçok maçta aynı şeyi yaşadık. Alt sıradaki takımlara puan kayıplarımız fazla oldu. Şu anda da diğer takımlardan bir farkımız kalmadı oyun olarak. Oysa Trabzonspor büyük bir camia, büyük bir takım. Başına bunun gelmesini kimse istemez, oyuncu da ben de istemem. Ama biz hem yetkili hem sorumluyuz. O yüzden çözümü kendi içinde halledecektir. Şu andaki moral bozukluğu, sıkıntıyı tarif etmekte zorluk çekiyorum. Çünkü üçüncü maçta mağlup olarak çıkarken Göztepe ve bu maçta oyun olarak da çok sıkıntılıydı. Rakibin isteğine, kazanma arzusuna saygı duyuyorum. Ama bizim 1-0’dan sonra oyunu kontrol edememek ve arkasından yediğimiz gol sonrası bir isyan etmemek hem beni hem oyuncuları üzmüştür. Ama bu sahada olması gerekiyordu. Şu anda 3 puan kaybederek ve zor bir duruma tekrar düşerek kendimize bir hayal kırıklığı sağlamış olduk. Şu andaki durumumuz bir hayal kırıklığı” diye konuştu. (DHA)

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