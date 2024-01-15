Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda yarın Ankaragücü'ne konuk olacak

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Kupayı önemsiyoruz ve Ankara'ya yine turu geçmek için gideceğiz." dedi.

İlhan Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, tek maç eleme usulüne göre oynanan maçların zor olduğunu belirterek, deplasmanda iyi bir ekibe karşı oynayacaklarını söyledi.

Kupada ilerlemek istediklerini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Ligde zorlu bir mücadeleden çıktık. Bir hafta içerisinde 3 maç oynadık. Özellikle 3 günde 2 çok ağır sahada zor maçlar oynadık. Beşiktaş maçının üzerimizde psikolojik yıpranmaları da oldu ama Adana Demirspor galibiyeti ile toparladık. Kupayı önemsiyoruz ve Ankara'ya yine turu geçmek için gideceğiz." diye konuştu.