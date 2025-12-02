Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Çaykur Rizespor’da teknik direktör değişikliği için yürütülen çalışmalar yeni bir isme yönelerek son aşamaya geldi. İlhan Palut’un ayrılığı sonrası birçok aday değerlendirildi ancak kulüp tercihini Recep Uçar’dan yana kullanmaya karar verdi.

Ajanspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Palut’un ayrılığının ardından yönetimin ilk hedefleri arasında Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu yer alıyordu. Avcı ile görüşmeler olumlu ilerlese de son anda ortaya çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle süreç tamamlanamadı.

Bunun üzerine Rizespor yönetimi, uzun süredir takip ettiği Recep Uçar’a resmi teklifini iletti ve yapılan görüşmeler sonucunda büyük ölçüde uzlaşma sağlandı.

GÖREVE BAŞLAMASI AN MESELESİ

Konyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Uçar’ın Rizespor'un yeni teknik direktörü olması bekleniyor. Kulübün kısa süre içinde resmi duyuruyu yapacağı belirtiliyor. Uçar’ın gelişiyle birlikte takım, sezonun ikinci yarısı için planlamalarını hızlandıracak.

Pendikspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında ise takımın başında altyapı antrenörü Ekrem Dil yer alacak. Yönetim, Recep Uçar’ın sahaya inmediği bu dönemde takımı daha yakından değerlendirmesi için maçı tribünden takip etmesini istiyor.

Recep Uçar’ın Pendikspor karşılaşmasını tribünden izlemesinin ardından Çarşamba günü yapılacak idmanda takımın başına geçerek görevine resmen başlayacağı ifade ediliyor.