Çaykur Rizespor Vaclav Jurecka'yı kadrosuna kattı

Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Çaykur Rizespor Kulübü, "Çaykur Rizespor’umuz, Slavia Prag’dan Vaclav Jurecka’yı kadrosuna kattı. Slavia Prag ile yapılan anlaşmanın ardından Çekya'lı forvet, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenesi yapılan Jurecka'nın sağlık taraması, akciğer ve efor testi ile tamamlandı. Jurecka, ardından 2+1 yıllık anlaşmayı imzaladı. Yeni transferimiz Jurecka’ya 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" açıklamasında bulundu. (DHA)