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Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 24.05.2025 10:28
  • Giriş: 24.05.2025 10:28
  • Güncelleme: 24.05.2025 10:29
Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Çaykur Rizespor, 13 galibiyet, 4 beraberlik, 17 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 43 puanla ligde 14'üncü sırada bulunuyor.

Ligdeki son maçında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş ise 59 puanla 4. sırada yer alıyor.

Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Giannis Papanikolaou, maçta forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor, ligin ilk devresinde sahasında rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

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