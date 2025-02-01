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Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 01.02.2025 13:33
  • Giriş: 01.02.2025 13:33
  • Güncelleme: 01.02.2025 13:33
Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın İstanbul'da Fenerbahçe ile mücadele edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Ligde geçen hafta sahasında Adana Demirspor'u 3-2 yenen Rize temsilcisi, 27 puan ile 8. sırada bulunuyor.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı Muhammet Taha Şahin ve Alikulov, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Ligdeki son maçında Göztepe'yi 3-2 yenen Fenerbahçe, 48 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor, ligin ilk devresinde sahasında rakibine 5-0 yenilmişti.

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