Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak
Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde son hafta sahasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Rize temsilcisi, 14 puan ve averaj ile 9. sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Yeşil-mavili ekip, son hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptıktan sonra akşam saatlerinde özel uçakla Gaziantep'e gidecek.
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